Ciccio Cozza non ha dubbi: «Reggina in pole»

Il capitano di “mille” battaglie, orgoglio amaranto. Lui è Ciccio Cozza, reggino d’adozione, che sta seguendo con interesse le vicende della Reggina, grande favorita per la vittoria del campionato. Arrivare, invece, al secondo posto, sarebbe, quest’anno, un fallimento: «A mio parere – dichiara l’ex fantasista – la squadra allestita sembra la più forte. Conquistare la promozione diretta è sempre difficile, ma sono arrivati calciatori importanti in grado di fare la differenza».

Chi dovrà temere l’undici di Trocini?

«La Gelbison potrebbe essere la sorpresa. Nel torneo passato ha buttato via la stagione a tre giornate dalla fine, altrimenti sarebbe salita. Ha lottato con la Paganese. È una compagine complicata da affrontare, anche perché ha una batteria under competitiva. Attenzione anche a Savoia e Nissa. Nonostante tutto, la Reggina resta in pole position, considerando che non ci sarà la “corazzata” Siracusa».

Come giudica gli under presenti nell’organico amaranto?