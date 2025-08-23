Reggina, doppio test pre-campionato. L'ex Pasquale Marino: "Squadra completa in ogni reparto"

Weekend di allenamenti congiunti per la Reggina. Oggi test con la Pro Pellaro (alle 16), domani con l’Asd Bocale (ore 10), entrambi al “Sant’Agata” e aperti al pubblico. Si avvicina il debutto ufficiale che avverrà domenica 31 alle 16 sul neutro di Palmi in Coppa Italia, contro la Vibonese. Pasquale Marino, in relax nella “sua” Marsala confessa di avere un debole per le squadre calabresi e del Meridione in genere: «Mi interesso delle nostre formazioni. Quando sono libero cerco di aggiornarmi ma preferisco essere in panchina. Amo il lavoro».

Le piace la Reggina?

«Il club ha costruito una rosa importante. C’è gente che ha militato in A, B e in C. È arrivato un attaccante di valore come Montalto che, nonostante l’età, è in grado di fare la differenza, senza dimenticare Barillà, Adejo e Ragusa che, peraltro, ho allenato. Non essendoci altre big, la strada sembra in discesa».