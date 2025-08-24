Reggina, nuova messa a punto con il poker alla Pro Pellaro

La Reggina segna quattro reti alla Pro Pellaro (squadra di Promozione) nell’allenamento congiunto del sabato pomeriggio al centro sportivo Sant’Agata. Un test da cui Bruno Trocini ha ottenuto nuove indicazioni sullo stato di forma del gruppo. Tra una settimana ci sarà l’esordio ufficiale: in Coppa Italia contro la Vibonese sul neutro di Palmi.

La formazione amaranto si è schierata con il consueto 4-3-3. Davanti al portiere Lagonigro, la linea difensiva a quattro composta da Palumbo, Blondett, D. Girasole e Distratto. A centrocampo è stato proposto il trio titolare della passata stagione formato da Barillà, Porcino e Laaribi. In attacco spazio agli esterni Ragusa e Di Grazia, con Montalto centravanti.

Soprattutto nella prima mezz’ora si è potuto apprezzare una Pro Pellaro organizzata e in grado di fare gioco contro un avversario di due categorie superiori. La Reggina, per quello che vale in un allenamento congiunto, ha avuto fasi in cui è mancata fluidità nella manovra. Gli amaranto hanno comunque creato occasioni da rete su cui sono state decisive le parate di Pietro Marino, portiere classe ‘86 che affronta la squadra con cui è cresciuto calcisticamente fino ad esordire in serie A.