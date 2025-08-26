Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / “Operazione nostalgia” a Reggio, nella lista dei convocati anche 5 cosentini. Due i giocatori misteriosi e il web sogna Del Piero e Nakamura

di

Il countdown per gli amanti del calcio degli anni '90/2000 è iniziato. E sarà la Calabria, stavolta, ad aprire le porte al mega-evento targato "Operazione Nostalgia": un tuffo nel calcio che ha infiammato milioni di appassionati e che, a distanza di trent'anni, ancora incendia gli animi e riapre i cassetti dei ricordi. Era l'era in cui il calcio italiano era il top del top, una meta da raggiungere per consacrarsi (e non, come oggi, un trampolino di lancio o una semplice tappa di passaggio). Ecco perché il Granillo di Reggio pullulerà di spettatori in occasioni della partita tra i campioni di una volta. Oggi la squadra che lavora all'evento in programma il 6 settembre ha diffuso la nota con i convocati al mega-raduno. Tutti... tranne due nomi. Un modo per creare ulteriori aspettative su una partita che già così si presenta come epica. Ne mancano due, ma non... mancano gli indizi. Si parla di giocatore misterioso 1, che ha deliziato con gol e giocate il Granillo, lasciando un segno profondo con la maglia della Reggina; ma si parla anche di giocatore misterioso 2, ovvero un campione del Mondo, di ruolo attaccante. E il web ha preso d'assalto la pagina social di "Operazione Nostalgia" ipotizzando due nomi su tutti: Nakamura e Del Piero.

Ecco il resto della lista dei convocati (vi figurano i cosentini Fiore, Perrotta, Pancaro, Iuliano e Altomare):

Nelson Dida

Sebastien Frey

Christian Abbiati

Massimo Taibi

Marco Amelia

Nascimento Aldair

Vincent Candela

Giuseppe Pancaro

Mark Iuliano

Alessandro Lucarelli

Max Tonetto

Antônio Carlos Zago

Ivan Franceschini

Jorge Vargas

Bruno Cirillo

Dayo Oshadogan

Luigi Garzya

Alberto Savino

Mauro Camoranesi

Simone Perrotta

Angelo Di Livio

Francesco Cozza

David Pizarro

Stefano Fiore

Alessio Tacchinardi

Franco Brienza

Giandomenico Mesto

Giacomo Tedesco

Cristian Brocchi

Dario Marcolin

Houssine Kharja

Luca Altomare

Roberto Baggio

Francesco Totti

David Trezeguet

Nicola Amoruso

Nicola Ventola

Rolando Bianchi

German Denis

David Di Michele

