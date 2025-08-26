“Operazione nostalgia” a Reggio, nella lista dei convocati anche 5 cosentini. Due i giocatori misteriosi e il web sogna Del Piero e Nakamura

Il countdown per gli amanti del calcio degli anni '90/2000 è iniziato. E sarà la Calabria, stavolta, ad aprire le porte al mega-evento targato "Operazione Nostalgia": un tuffo nel calcio che ha infiammato milioni di appassionati e che, a distanza di trent'anni, ancora incendia gli animi e riapre i cassetti dei ricordi. Era l'era in cui il calcio italiano era il top del top, una meta da raggiungere per consacrarsi (e non, come oggi, un trampolino di lancio o una semplice tappa di passaggio). Ecco perché il Granillo di Reggio pullulerà di spettatori in occasioni della partita tra i campioni di una volta. Oggi la squadra che lavora all'evento in programma il 6 settembre ha diffuso la nota con i convocati al mega-raduno. Tutti... tranne due nomi. Un modo per creare ulteriori aspettative su una partita che già così si presenta come epica. Ne mancano due, ma non... mancano gli indizi. Si parla di giocatore misterioso 1, che ha deliziato con gol e giocate il Granillo, lasciando un segno profondo con la maglia della Reggina; ma si parla anche di giocatore misterioso 2, ovvero un campione del Mondo, di ruolo attaccante. E il web ha preso d'assalto la pagina social di "Operazione Nostalgia" ipotizzando due nomi su tutti: Nakamura e Del Piero.
Ecco il resto della lista dei convocati (vi figurano i cosentini Fiore, Perrotta, Pancaro, Iuliano e Altomare):
Nelson Dida
Sebastien Frey
Christian Abbiati
Massimo Taibi
Marco Amelia
Nascimento Aldair
Vincent Candela
Giuseppe Pancaro
Mark Iuliano
Alessandro Lucarelli
Max Tonetto
Antônio Carlos Zago
Ivan Franceschini
Jorge Vargas
Bruno Cirillo
Dayo Oshadogan
Luigi Garzya
Alberto Savino
Mauro Camoranesi
Simone Perrotta
Angelo Di Livio
Francesco Cozza
David Pizarro
Stefano Fiore
Alessio Tacchinardi
Franco Brienza
Giandomenico Mesto
Giacomo Tedesco
Cristian Brocchi
Dario Marcolin
Houssine Kharja
Luca Altomare
Roberto Baggio
Francesco Totti
David Trezeguet
Nicola Amoruso
Nicola Ventola
Rolando Bianchi
German Denis
David Di Michele
Caricamento commenti
Commenta la notizia