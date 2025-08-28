Reggina in passerella con vista promozione

Giornata particolarmente intensa quella di ieri per la Reggina. Squadra, staff tecnico e società si sono presi l’abbraccio della città nella serata di presentazione svoltasi all’Arena dello Stretto Ciccio Franco. In giornata, invece, erano stati annunciati gli ingaggi di due under: l’attaccante Antonio Rizzo e il centrocampista Francesco Gatto. Numerosi i tifosi accorsi sul lungomare Falcomatà per quello che, di fatto, è stato il varo della nuova stagione.

Sul palco, presentati da Santo Palumbo, hanno sfilato praticamente tutti i protagonisti del mondo amaranto: dal presidente Minniti a tutti coloro i quali lavorano negli uffici e nelle diverse aree organizzative del centro sportivo Sant’Agata. Presente in platea il patron Antonino Ballarino. Sono intervenuti il presidente Virgilio Minniti, il tecnico Bruno Trocini e il capitano Barillà, l’ultimo dei calciatori a entrare in scena e a prendersi l’ovazione del pubblico. Il coro, sia di chi ha parlato al microfono che di chi era sui gradoni dell’anfiteatro, è stato il medesimo: vincere il campionato per andare via da una categoria a cui Reggio Calabria non è abituata e non vuole abituarsi.

Prima, dopo e durante l’evento presente anche il tifo organizzato con il consueto spettacolo di tifo, cori e colori amaranto. La presenza di 3-4000 persone per la presentazione della squadra è stato la dimostrazione che adesso la Reggio calcistica é unita verso «Siete meravigliosi e uno stimolo per i nostri ragazzi» ha detto il presidente Virgilio Miniti rivolgendosi ai tifosi amaranto, ringraziando sponsor, istituzioni e tutti coloro che operano nel club. «Quest’anno – ha proseguito – il livello della squadra si é alzato parecchio. Non ci saranno vittorie scontate, ma di certo i nostri ragazzi suderanno la maglia. Non vedo l’ora di tornare al Granillo per sentire la nostra Curva, tutti devono sapere che quello non è uno stadio ma la nostra fortezza».

