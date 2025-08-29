Barillà carica Reggio: "L’obiettivo è riportare la città dove merita"

La Reggina ha fatto pieno di entusiasmo all’arena “Ciccio Franco”: circa 4000 i tifosi presenti che hanno dedicato diversi cori ai calciatori. Applausi a scena aperta anche per Trocini che ha dichiarato: «Grazie per l’accoglienza, sono felice. Siete numerosi e percepiamo il vostro calore. Ci avete sempre spinto e allo stesso tempo aiutato, siamo in debito con voi. Non vogliamo fare altri giri di parole, starà a noi dimostrare quanto valiamo. Quest’anno si punta a vincere e sono sicuro che raggiungeremo l’obiettivo, anche col vostro aiuto. La società mi ha consegnato un organico di primissimo livello e ringrazio i dirigenti per le operazioni compiute». Ancora il tecnico: «Avevo tanta voglia di venire a Reggio per dare il mio contributo in una piazza così prestigiosa. I nostri tifosi meritano un premio e ci auguriamo a maggio di poter festeggiare la promozione».

Anche Barillà ha arringato il pubblico: «Ci siamo detti tante cose e, a distanza di due anni, ripetiamo lo stesso refrain. Sappiamo cosa bisognerà fare per arrivare in alto e il principale obiettivo è riportare la Reggina dove merita». Parole semplici, ma intense.

Non poteva mancare l’intervento di Montalto, uomo faro: «I tifosi della Reggina sono caldi e passionali. Voglio ringraziare la proprietà per avermi ridato un’opportunità del genere. Reggio è incredibile, insieme abbiamo portato avanti parecchie battaglie. Non so spiegare le emozioni che provo, mi piacerebbe abbracciarvi tutti. Presto ci rivedremo al “Granillo”». Un passaggio sul gol al Crotone con un bolide da metà campo: «Puro istinto, ci avevo provato qualche settimana prima con la Ternana. Ho notato il portiere fuori dai pali e non ho esitato a calciare. Mi è andata bene».

Toccante la testimonianza dei fratelli Rosario e Domenico Girasole: «Realizziamo il sogno di nostro padre che era quello di vederci giocare insieme. E’ un’emozione indescrivibile. Mi spiace che non possa essere qui, ma sappiamo che ci guarderà da lassù».

Abbonamenti. Terminata la seconda fase con numeri importanti: 2.811 hanno sottoscritto la tessera stagionale. Superata la quota dello scorso anno. Da 2239 si è passati a quasi 3000 abbonati. Ma già si è aperta la terza fase.

Conferenza. Oggi conferenza stampa dell’allenatore Trocini che presenterà il derby contro la Vibonese. Appuntamento alle 12 presso il centro sportivo di via “Delle Industrie”.