Trocini: «La Reggina è forte, ma bisogna mostrarlo sul campo»

«Per la prima volta ho la possibilità di guidare questa squadra dall’inizio. In Coppa motivati»

«Questa per me è la prima volta dall’inizio». Strano, ma vero per Bruno Trocini alla terza stagione alla guida della Reggina. Domani, a Palmi contro la Vibonese, ci sarà l’esordio stagionale in Coppa Italia di Serie D dopo tutta la preparazione. Nel 2023-2024 la squadra si iscrisse a settembre, lo scorso anno il tecnico tornò al campionato in corso. Si riparte da un calciomercato che ha ridato speranza e convinzione alla piazza: quasi 3000 abbonati e uno spettacolo di tifo alla presentazione di mercoledì.
