La Reggina si misura col banco di prova Vibonese

Non è ancora campionato, ma si fa sul serio perché la Reggina ha una rosa in grado di lottare al meglio su tutti fronti. Lo ha chiarito Bruno Trocini nella conferenza stampa di venerdì, in cui ha presentato l’impegno di oggi in Coppa Italia di Serie D contro la Vibonese. Si va in campo alle ore 16, per una sfida che gli amaranto giocano in casa sul campo neutro di Palmi. C’è attesa di conoscere quale sia il livello della Reggina, al cospetto di un avversario che ha cambiato molto ma giocherà nello stesso campionato. Così come di scoprire quali saranno le prime scelte del tecnico, potendo avere tante soluzioni praticamente in tutti i ruoli.

La certezza è che il modulo sarà il 4-3-3. Mai l’atteggiamento tattico di partenza é stato cambiato nei test di luglio ed agosto. Davanti al portiere classe 2006 Lagonigro, dovrebbe agire una delle coppie di centrali difensivi più utilizzata nel precampionato: quella formata da Domenico Girasole e Blondett. Questione di coppie è anche quella relativa ai terzini, considerata la necessità di incastrare nell’undici almeno un classe 2005 e un 2007. Tra i convocati non c’è l’ultimo arrivato Di Venosa (2007). L’ex di turno Palumbo (2005) è un’ala che a lungo è stata provata sulla corsia difensiva per sfruttare la sua capacità di spinta. Se dovesse toccare a lui a sinistra giocherà Distratto (2007).

