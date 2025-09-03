Reggina, tutti a disposizione verso il Castrumfavara

Meno quattro all’esordio in campionato per la Reggina. La squadra di Bruno Trocini da ieri è al lavoro per preparare la sfida in casa del Castrumfavara. Il gruppo amaranto oggi sarà impegnato in una doppia seduta e, come previsto, ha recuperato anche Edera. L’attaccante esterno aveva saltato la sfida di Coppa Italia con la Vibonese a causa di un virus intestinale.

L’abbondanza di qualità nella rosa amaranto rende inevitabili delle esclusioni: dai convocati prima e dall’undici titolare poi. L’obiettivo è ottimizzare l’uso delle risorse, puntando sempre sui calciatori che di volta in volta siano nelle migliori condizioni di forma. Questo potrebbe generare una maggiore rotazione degli uomini rispetto alla stagione passata, quando c’era una squadra titolare abbastanza definita anche per l’assenza di giocatori in panchina con caratteristiche analoghe a chi giocava di più.

Rispetto alla squadra che ha giocato la sfida di Palmi, è possibile che ci siano delle novità. Porcino e Montalto, ad esempio, sono partiti dalla panchina, ma potrebbero trovare una maglia dall’inizio nella prima gara di campionato. Sono arrivate intanto le decisioni del giudice sportivo dopo il match di Coppa Italia. Per il club amaranto 500 euro di ammenda «per avere – si legge nel comunicato – propri sostenitori esposto uno striscione offensivo nei confronti degli Organi Federali». Vanno in diffida per quel che riguarda la coppa i giocatori ammoniti nel match giocato a Palmi domenica scorsa: Blondett, Distratto e Ragusa. L’appuntamento con i trentaduesimi di finale è fissato per l’8 ottobre.

Intanto, dopo accordo tra le società, Castrumfavara-Reggina inizierà alle ore 16.