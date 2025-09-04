Reggina, ultimo sprint con vista campionato

Settimana di allenamenti con vista sull’esordio in campionato per la Reggina. La squadra amaranto sta lavorando al centro sportivo Sant’Agata con l’obiettivo di farsi trovare subito pronta. Ieri è stata svolta una doppia seduta. I valori di partenza dicono che il match in casa del Castrumfavara è alla portata, ma solo se il gruppo riuscirà ad esprimersi al meglio e a superare i possibili incidenti di percorso. La gara di Coppa Italia in Serie D ha animato un po’ il dibattito poiché sono emerse alcune criticità. Attese a dire il vero, perché nessuna squadra è perfetta e men che meno una che gioca il campionato di Serie D con l’obbligo di schierare tre under in campo. Proprio sui giovani si è notata la necessità di lavorare per farli migliorare e individuare quelli più pronti.

Il primo aspetto da chiarire è che molto probabilmente non sarà per gli under se la Reggina vincerà o meno il prossimo campionato. L’esempio arriva dalle ultime stagioni.

In quella passata, nello scontro diretto decisivo del Granillo il Siracusa ebbe la forza di vincere nonostante il match fosse stato messo in salita da un errore del proprio giovane portiere. Il Trapani di due anni fa, quando gli under da schierare erano addirittura quattro, li posizionava tutti tra difesa e porta. Lo faceva perché sapeva di essere abbastanza forte da avere produttività e gestione offensiva in grado di sopperire a fisiologiche lacune d’inesperienza in retroguardia. Serve essere in grado di farlo se si vuole vincere.

