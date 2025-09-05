La notte di Reggio, sabato le stelle del passato illuminano il “Granillo”: ‘Operazione nostalgia’ riporta in campo Totti, Baggio e...

Mancano soltanto 3 giorni e l’appuntamento di 6 settembre è ormai alle porte. A Reggio Calabria è tutto pronto per l’undicesimo raduno di Serie A – Operazione Nostalgia. Ad oggi sono oltre 13.000 i biglietti venduti che hanno superato le altre due tappe del 2025, Parma e Vicenza. Al ‘Granillo’ si spera nei 15.000 che andrebbero a confezionare il secondo miglior numero di sempre, dietro Salerno che appare imbattibile (22.000!). Ma Reggio Calabria ha le potenzialità, specialmente negli ultimi giorni di pre-vendita, di superare il record di presenze per un evento che difficilmente si avrà la possibilità di rivedere in futuro a queste latitudini. Tribuna Ovest sold-out, Tribuna Est quasi, ed è in curva che gli appassionati potrebbero regalare uno spettacolo da brividi, con l’evento che sarà trasmesso i diretta anche dalla Fifa sul canale Fifa Plus.

Tutti i 40 giocatori sono stati ufficializzati, ne mancano soltanto i due “bonus” che l’organizzazione renderà noti solo poco prima del “fischio d’inizio”. Si tratta di due attaccanti: un ex Reggina, che ha fatto la storia degli amaranto con i suoi gol, e poi di un campione del mondo, che renderanno ancora più ricco il “parterre de rois”.