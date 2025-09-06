Operazione Nostalgia, lo show ha inizio: da Totti a Baggio fino a Camoranesi, Trezeguet e ai sei calabresi: spettacolo al Granillo di Reggio VIDEO

Atmosfera di festa e grande entusiasmo allo stadio Granillo di Reggio Calabria, dove è appena iniziata l’Operazione Nostalgia. In campo ci sono campioni che hanno fatto la storia del calcio italiano e internazionale: da Roberto Baggio a Francesco Totti, passando per i campioni del mondo Perrotta, Camoranesi, Amelia e Iaquinta.

Gli amaranto rivivono emozioni indimenticabili con Rolando Bianchi e Nicola Amoruso, protagonisti dell’impresa del -11, insieme a German Denis, alla fantasia di Francesco Cozza e Franco Brienza, e ai dribbling di David Di Michele.

In difesa tornano ad essere protagonisti Juan Manuel Vargas, Franceschini, Cirillo e Oshadogan, mentre a centrocampo spiccano la solidità di Giacomo Tedesco e i cross di Mesto. Presente anche Gigi Garzya, altro ex Reggina applaudito dal pubblico.

Grande accoglienza per i calabresi Pancaro, Iuliano e Altomare, accanto a stelle di livello internazionale come Dida, Aldair, Abbiati, Zago, Candela, Tacchinardi, Tonetto e Pizarro. La lista dei protagonisti continua ad arricchirsi con i “mister X” Emiliano Bonazzoli e, appunto, Vincenzo Iaquinta, che completano una serata dal sapore speciale.