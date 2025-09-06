Trocini: «La Reggina è stata rinforzata. Ma ora lo deve dimostrare sul campo»

Domani alle 16 sarà campionato e la Reggina vuole essere pronta per un brillante esordio in casa del Castrumfavara. «Il gruppo - ha dichiarato Bruno Trocini in conferenza stampa - sta bene. Ci aspetta una gara complicata, contro un avversario giovane, voglioso di fare bene e con un allenatore come Infantino che stimo».

Gli stimoli che trova chi sfida gli amaranto sono un’insidia in più per la formazione dello Stretto. «Ci sarà - dice il tecnico - aria di grande evento come sempre succede dove giochiamo noi, siamo consapevoli di trovare un ambiente caldo».

La Reggina ha faticato in Coppa Italia con la Vibonese, con il passaggio del turno arrivato solo ai rigori. Altre big della Serie D sono, invece, uscite dalla competizione, segno che ogni avversario può essere difficile in questa fase. «Dopo due mesi estivi - ha spiegato l’allenatore - potrebbe essere necessaria qualche partita per ritrovare l’agonismo. Nessuno ti regala nulla e in questa fase i valori sono abbastanza livellati perché la condizione e la conoscenza nelle squadre più importanti non sono al massimo. Ecco perché possono venire fuori risultati a sorpresa». Quello amaranto, soprattutto dopo l’esordio, sarà un settembre con tanti avversari che puntano in alto.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale