La Reggina è pronta, oggi il debutto in serie D in casa del Castrumfavara

«La più blasonata e la principale candidata a vincere questo girone». Così il tecnico del Castrumfavara Pietro Infantino ha definito la Reggina alla vigilia del match che si giocherà questo pomeriggio in Sicilia. Un esordio che per la formazione amaranto cela diverse insidie legate alle incognite che accompagnano ogni prima volta in campionato e per un avversario che potrebbe trovare stimoli aggiuntivi nell’affrontare gli amaranto. Fischio d’inizio alle ore 16 per una gara in cui i punti peseranno da subito per la squadra di Trocini.



La Reggina si presenterà al “Bruccoleri” con le certezze costruite nel percorso dello scorso anno e un mercato di primo livello che ha ulteriormente rafforzato la rosa. Non ci sono dubbi sul fatto che la formazione dello Stretto si schiererà con il 4-3-3. Lo farà con due assenze pesanti, poiché Blondett deve scontare una squalifica della passata stagione ed Edera si è fermato per un problema muscolare. Davanti al portiere Lagonigro (2006) ci sarà la coppia di centrali difensivi della passata stagione formata da Adejo e Domenico Girasole. Dubbi sugli esterni difensivi, perché si è in fase di test in cerca dell’assetto ottimale in funzione degli under. In Coppa hanno giocato Palumbo (2005) destra e Distratto (2007) a sinistra, stavolta potrebbe essere il turno di Lanzillotta (2007) a destra e Fomete (2005) a sinistra. A centrocampo si dovrebbe ripartire dal trio titolare della passata stagione, formato da Barillà, Laaribi e Porcino. Abbondanza in attacco, nonostante l’assenza di Edera: Ragusa e Di Grazia potrebbero essere le punte esterne titolari, con ipotesi Montalto subito titolare.