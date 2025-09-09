Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Reggina, contro la Nissa sarà già uno spartiacque

Reggina, contro la Nissa sarà già uno spartiacque

Il giorno dopo la sconfitta di Favara riposo e riflessioni per gli amaranto. Da oggi di nuovo al Sant’Agata per preparare lo scontro diretto con i siciliani

Tutto da rifare per la Reggina. L’esordio in campionato da dimenticare ha praticamente azzerato quel bonus di fiducia che la tifoseria aveva accordato alla squadra, nonostante la difficoltà a digerire il terzo campionato consecutivo di Serie D. La prestazione degli amaranto a Favara è stata insufficiente sotto ogni punto di vista: sono mancati a livello fisico, in reattività, nella lettura delle fasi della partita, nella gestione delle risorse. Persino a livello di temperamento non si è vista la squadra che nella scorsa stagione si era guadagnata grande credito tra i supporter.
