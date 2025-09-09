Reggina, contro la Nissa sarà già uno spartiacque

Tutto da rifare per la Reggina. L’esordio in campionato da dimenticare ha praticamente azzerato quel bonus di fiducia che la tifoseria aveva accordato alla squadra, nonostante la difficoltà a digerire il terzo campionato consecutivo di Serie D. La prestazione degli amaranto a Favara è stata insufficiente sotto ogni punto di vista: sono mancati a livello fisico, in reattività, nella lettura delle fasi della partita, nella gestione delle risorse. Persino a livello di temperamento non si è vista la squadra che nella scorsa stagione si era guadagnata grande credito tra i supporter.

