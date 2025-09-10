Reggina, anche il presidente Ballarino alla ripresa

Una settimana assai “lunga“"” è quella che la Reggina sta vivendo in vista della gara di domenica contro la Nissa. In città l’eco della prestazione particolarmente negativa offerta contro il Castrumfavara non si spegne e l’unico modo per cancellarlo è fare bottino pieno nel prossimo impegno. Sulla carta, tra l’altro, quella di Favara era forse la gara meno difficile che la formazione amaranto aveva in calendario a settembre. Essere partiti con il piede sbagliato mette la strada ulteriormente in salita per una squadra che adesso deve dimostrare di saper reagire alle avversità.

Il gruppo amaranto lavora al Sant’Agata per uscire da questo momento negativo. Ieri c’è stata la ripresa ed era presente anche il patron Ballarino. Oggi la squadra svolgerà una singola seduta di allenamento. Rispetto alla sfida d’esordio in campionato, domenica Trocini ritroverà Blondett che ha scontato la squalifica. Il difensore potrebbe avere da subito una maglia da titolare. Si attendono novità sulle condizioni di Edera e Porcino. Entrambi si sono fermati per un problema muscolare: l’attaccante venerdì scorso, il centrocampista nel primo tempo della partita di campionato. Nessuno dei due infortuni dovrebbe essere particolarmente grave, con un rientro in gruppo che potrebbe avvenire già in questa settimana con condizione eventualmente da valutare a ridosso della gara.

Sul fronte tattico non si attendono grandi novità per la sfida con la Nissa. La prova di Favara è stata talmente negativa da rendere la disposizione in campo un problema accessorio rispetto alla necessità di ritrovare organizzazione, temperamento e convinzione. Il club ha fatto sapere che gli abbonati potranno ritirare la propria tessera al Reggina Store di corso Garibaldi.