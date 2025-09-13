Si riparte. Debutto casalingo contro la temibile Nissa per cancellare la prima delusione della stagione incassata a Favara.
È l'auspicio della città ed è anche l'obiettivo di Trocini che ieri ha incontrato i giornalisti nella sala stampa del “Granillo” (intitolata a Tonio Licordari) per presentare il match con i siciliani.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale
Trocini: «La Reggina sa cosa fare. Mi aspetto una prova d’orgoglio»
Il tecnico avverte: «Affronteremo una compagine che ha fatto un mercato importante e lotterà per il vertice. Edera non ci sarà e mancherà anche Girasole per una distorsione al ginocchio, rimane in forse Porcino»
