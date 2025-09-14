Reggina-Nissa: ecco il potenziale crocevia

Alle ore 15 si affrontano al “Granillo” Reggina e Nissa, le due favorite per la vittoria del campionato, protagoniste di un avvio di stagione non brillante. Già alla seconda giornata, il potenziale scontro diretto si è trasformato in un crocevia che può togliere ulteriori certezze ad una delle due o addirittura ad entrambe. La Reggina di Bruno Trocini va in cerca di riscatto, avendo già esaurito una parte del “bonus entusiasmo” dato dalla tifoseria. Oltre ai quasi 3000 abbonati (tanti per la D), non ci sarà la presenza di pubblico che ci sarebbe stata con un inizio migliore della bruttissima gara d’esordio a Favara. Per ragioni di ordine pubblico divieto di vendita ai residenti nella provincia di Caltanissetta per i biglietti del settore ospiti, a seguito delle intemperanze rilevate in Nissa-Sancataldese del 31 agosto. I siciliani sono usciti dalla Coppa Italia e hanno pareggiato all’esordio con il Milazzo.

