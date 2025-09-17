Reggina: si punta al pieno recupero di Edera, rebus Girasole

Archiviata la vittoria con la Nissa, la Reggina ha iniziato ieri a preparare la trasferta di Vibo. Una gara impegnativa per la formazione amaranto, che ha già affrontato i rossoblù in occasione del match di Coppa Italia del 31 agosto. Gli uomini di Trocini l’hanno spuntata solo ai rigori, dopo aver sofferto molto gli avversari nella prima parte di gara. In quella sfida giocata a Palmi, si vide un avversario con una maggiore brillantezza fisica e una Reggina poco reattiva.

Fu un timido suono dei campanelli d’allarme che invece si avvertirono nitidamente nella pessima prestazione di Favara. A tre settimane di distanza da quel primo incrocio sarà interessante misurare se la Reggina stia realmente iniziando a trovare la quadra.

L’obiettivo per il match di Razza è quello di provare ad avere a disposizione Edera, che deve mettersi alle spalle un piccolo problema muscolare.

Si tratta di uno dei colpi più importanti del mercato estivo che ha avuto la sfortuna di dover saltare tutti gli impegni ufficiali: un virus intestinale lo aveva infatti messo già fuori gioco per la prima stagionale in Coppa, prima di fare i conti con l’ultimo problema.

Il recupero dell’ex Torino è vicino da diverso tempo, ma il prossimo impegno di campionato potrebbe essere l’occasione giusta. Magari con una condizione utile a disputare almeno uno spezzone di gara. Restano da valutare i tempi di recupero per quel che riguarda Rosario Girasole, che la settimana scorsa ha avuto una distorsione al ginocchio.

Da ieri è aperta la prevendita per il settore ospiti di Vibonese-Reggina e si attende un gran numero di tifosi amaranto al seguito. Il club, come riportato dal comunicato delle decisioni del Giudice Sportivo, dovrà pagare 1000 euro di ammenda.

La sanzione è stata inflitta per «indebita presenza di persone non autorizzate sulla panchina durante l’intera gara» e le tensioni che ne sarebbero derivate secondo quanto riportato nel dettaglio dalle motivazioni ufficiali.