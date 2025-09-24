La Reggina si “riaccende” per l’assalto alla Gelbison

Luci al Granillo per Reggina- Gelbison. Il fatto che si giochi alle ore 20.30 fa notizia per due motivi: il primo è che al terzo anno di Serie D Reggio Calabria ritrova la sensazione di una partita in notturna, che invece erano una prerogativa di altre categorie. La seconda è che per la prima volta la squadra amaranto scenderà sul rettangolo verde con il nuovo impianto di illuminazione a led. Quest’ultimo era già entrato in funzione per la partita di “Serie A Operazione Nostalgia” giocata il 6 settembre con oltre 16.000 persone sugli spalti. Saranno molte meno quelle che stasera proveranno a spingere la Reggina verso una vittoria che sarebbe essenziale. Giocare di sera in un giorno feriale potrebbe comunque permettere l’afflusso di più pubblico rispetto ad una gara giocata alle 15. Il pareggio di Vibo ha nuovamente aumentato il malcontento tra la tifoseria, facendo passare in secondo piano la prestazione quantomeno non negativa. Gli amaranto sanno che vincere è l’unico risultato utile, consapevoli serve elevare il livello delle prestazioni per poter aspirare al primato.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale