La Reggina prova a far parlare il campo

Il silenzio stampa con l’auspicio che il campo parli meglio di quanto non abbia fatto fino ad ora. Così la Reggina si sta preparando alla terza partita in sette giorni. Domani gli amaranto saranno di scena a Torre Annunziata in una gara che sarebbe stata difficile in qualsiasi caso, lo è ancor di più adesso. La sconfitta con la Gelbison ha lasciato strascichi ambientali e c’è consapevolezza che un nuovo passo falso potrebbe segnare un punto di non ritorno per alcuni aspetti. Non ci sarà la consueta conferenza stampa di Bruno Trocini per capire l’umore generale. Il fatto che si giochi due giorni dopo la debacle con la Gelbison apre comunque spazio alla possibilità di un immediato riscatto. Gli amaranto faranno però visita al Savoia, seconda forza del campionato reduce da due successi consecutivi (4-1 al Paternò e 3-0 all’Enna), nonché unica formazione ad aver fermato la capolista Gela. Un ruolino di marcia che tiene fede alle previsioni che vedevano i campani come squadra candidata a stare nelle prime posizioni.

