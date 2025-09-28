La Reggina nella tana del Savoia. E' il momento di sfoderare l'orgoglio LE PROBABILI FORMAZIONI

Reggina cercasi. Sperano di trovarla questo pomeriggio, a Torre Annunziata, Bruno Trocini ed i tifosi amaranto. A ricevere la squadra dello Stretto al “Giraud” è un lanciatissimo Savoia, voglioso di approfittare di tutte le incertezze dell’avversario.

Il clima in Campania è il solito di ogni volta che c'è di scena la Reggina in Serie D: qualcosa a metà tra il grande evento e la voglia di ottenere un risultato storico. In questa stagione ci sono già riuscite Castrumfavara e Gelbison, il Savoia sa di avere tutto per farcela soprattutto in questa fase di difficoltà degli amaranto. «Domenica il Giraud - si è letto in un comunicato del presidente Nazario Matachione diffuso sulla pagina social del club e rivolto alla tifoseria campana - deve tremare: dovete essere il dodicesimo uomo in campo, dovete far sentire alla Reggina che qui non si passa».

Dalla squadra amaranto, apparsa in difficoltà ad ogni livello, ci si attende una prova d’orgoglio.