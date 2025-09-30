Reggina, il pareggio col Savoia lascia l’amaro in bocca

La Reggina torna ad allenarsi questo pomeriggio, in vista della sfida di domenica contro il Ragusa. Gli amaranto ripartono da un pareggio in casa del Savoia e da un dodicesimo posto in graduatoria. Una posizione che, per una squadra che deve vincere il campionato, fotografa perfettamente le difficoltà del momento. Con l’attuale situazione di classifica sembra paradossale parlare di segnali positivi. A Torre Annunziata si è vista però una squadra ancora viva, dopo che con la Gelbison si erano nuovamente palesati i fantasmi della prima con il Castrumfavara. La sensazione è che ci sia da lavorare molto a livello mentale, perché la squadra si concede in gara dei black-out inspiegabili in cui a dettare il ritmo sono squadre decisamente meno dotate sul piano dell’esperienza e del tasso tecnico. Succede perché spesso la palla viaggia lenta e per gli avversari diventa meno difficile chiudere gli spazi e arginare i giocatori di maggiore talento della squadra di Trocini.

La Reggina risulta, invece, a tratti incontenibile nel momento in cui gioca senza niente da perdere. Era successo contro la Gelbison sullo 0-2, quando in pochi minuti gli amaranto hanno pareggiato la gara mettendo alle corde la fase difensiva avversaria. Lo stesso si è ripetuto domenica dopo che il Savoia ha trovato l’1-1. La missione di questa settimana sarà capire la strada affinché quel poco di buono che si è visto fino ad ora possa diventare predominante nell’arco di una partita. Oltre a trovare una soluzione offensiva per compensare l’assenza dei due centravanti, dato che Ferraro e Montalto saranno squalificati.