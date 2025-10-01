Reggina, Trocini è senza centravanti contro il Ragusa

La Reggina perde Adriano Montalto per le prossime tre partite. Una brutta notizia prevista, considerato che il rosso diretto rimediato a Torre Annunziata era chiaro avrebbe portato a più giornate di squalifica. L’attaccante sarà costretto a saltare la sfida di domenica con il Ragusa, il derby di Messina e la gara casalinga con la Vigor Lamezia per «aver - si legge nel comunicato del giudice sportivo - colpito un calciatore avversario con un pugno alla nuca facendolo cadere a terra».

L’assenza di Montalto si unisce a quella dell’altro centravanti Ferraro. Quest’ultimo sconterà l’ultimo turno di stop domenica prossima. La Reggina si trova così a fare a meno delle sue due prime punte nella stessa gara ed entrambi per un cartellino rosso evitabile. I due hanno portato solo un gol in dote in queste prime cinque giornate, ma la loro presenza in area si è spesso fatta sentire. Non averli può rappresentare un problema a cui si dovrà ovviare in una sfida come quella di domenica in cui avere un appoggio offensivo (anche aereo) avrebbe sicuramente garantito un’opzione importante. Soprattutto contro una fase difensiva avversaria che potrebbe essere particolarmente abbottonata.

Trocini sarà dunque costretto a individuare un nuovo riferimento centrale per il tridente. Tra le ipotesi la possibilità di schierare dal primo minuto il classe 2006 Pellicanò. L’altra possibilità, forse la più probabile, è che si scelga di adattare uno degli esterni offensivi come centravanti. Per struttura e anche per esperienza pregressa il più adatto sarebbe Ragusa. In quella posizione lo si ricorda per la doppietta segnata alla Nuova Igea Virtus la scorsa stagione.