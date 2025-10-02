Reggina, un settembre da dimenticare: la squadra non è stata all’altezza delle aspettative

Settembre da 4 in pagella per la Reggina. Gli amaranto, a -5 dalla vetta nonostante il dodicesimo posto, hanno ancora il tempo per recuperare. I bonus sono però probabilmente finiti. La classifica del girone I di Serie D racconta di un grande equilibrio dopo cinque partite. Non c’è una squadra che sia stata in grado di avere un percorso netto o che abbia dimostrato valori molto al di sopra delle altre. Questo forse conferma la visione di alcuni addetti che vedono questo campionato livellato verso il basso con potenziale mancanza di concorrenti al livello degli amaranto. Ecco perché fino ad ora la Reggina è la grande assente.

La squadra non è stata all’altezza delle aspettative. Era chiaro a tutti che settembre potesse essere un mese difficile. Il calendario, in una fase in cui potevano esserci fin troppe incognite legate alla condizione e all’amalgama, ha messo sulla strada degli amaranto principalmente avversari candidati ad una classifica di alto livello. Lo sono Nissa, Vibonese, Gelbison e Savoia. Il mix tra qualità degli avversari e impreparazione degli amaranto ha generato un inizio deludente. A Reggio Calabria ci si aspetta che l’ottobre calcistico nasca sotto un’altra stella. All’orizzonte ci sono due appuntamenti da non sbagliare: una è la sfida interna di domenica con il Ragusa, l’altra è la partita dell’anno ossia il derby dello Stretto con il Messina al San Filippo. La quasi stracittadina è l’unica partita che nei pensieri dei tifosi ha una valenza che va al di là del risultato e servirà una Reggina all’altezza. Quel match può diventare l’occasione per ricucire il rapporto con l’ambiente deluso dall’avvio o viceversa compromettere molto.

A chiudere un mese fondamentale in campionato seguiranno poi il match casalingo con la Vigor Lamezia e la trasferta con la Sancataldese

