La Reggina prova a mettere le ali

La Reggina prepara la sfida di domenica contro il Ragusa. Lo fa in silenzio stampa. Oggi è venerdì, il giorno in cui in genere si svolgeva la conferenza stampa pre-partita di Bruno Trocini. Appuntamento saltato, esattamente come era accaduto la settimana scorsa. In casa amaranto nessuno parla da mercoledì 24 settembre, giorno del tonfo interno con la Gelbison e della dura contestazione rivolta alla proprietà da una parte del pubblico. Una scelta figlia probabilmente del malcontento per il terzo anno di Serie D consecutivo, ma che ha un po’ sorpreso nella stagione in cui gli amaranto – a differenza delle stagioni precedenti – hanno la rosa più forte del campionato.

Tocca alla squadra sistemare l’atmosfera con le vittorie. Quella con il Ragusa è un partita da non sbagliare e la sensazione è che ormai ci siano tutti i presupposti per raccogliere il meglio visto in questa stagione e capitalizzarlo. A partire da calciatori che si pensa potessero non essere protagonisti e che invece hanno dimostrato di essere più pronti di altri.

Tra coloro che si candidano a rimontare nelle gerarchie c’è Ciccio Salandria. Il centrocampista sembrava più indietro con Barillà, Laaribi, Porcino, Mungo, Correnti e Zenuni in organico. Reduce da un infortunio, ha invece avuto un buon impatto nella sfida giocata a Torre Annunziata. La prestazione offerta da subentrato ha dato l’idea che la Reggina possa beneficiare del suo dinamismo, abbinato all’intelligenza tattica di uno che ha giocato tanto tra i professionisti. Non sarà facile trovare subito una maglia da titolare, ma oggi la squadra amaranto ha avuto la conferma di avere a disposizione un altro calciatore importante. Uno che può dare intensità ad una squadra che ne ha avuta poca nelle prime cinque giornate di campionato.

