La Reggina prepara l’assalto al Ragusa LE PROBABILI FORMAZIONI

Non è una partita facile quella che la Reggina giocherà alle 15 contro il Ragusa. Gli amaranto scenderanno in campo con un significativo carico di pressioni e qualche assenza di troppo. L’ultima da contare è quella di Nino Barillà. Il capitano non fa parte della lista dei convocati, a causa del riacutizzarsi del dolore al polso operato la scorsa stagione.

La Reggina perde così il suo punto di riferimento tecnico, nonché un centrocampista che nelle ultime due stagioni è sempre andato in doppia cifra. I suoi inserimenti avrebbero rappresentato una risorsa importante in una gara in cui Trocini si ritrova già senza centravanti a causa della contemporanea squalifica di Ferraro e Montalto. Il calciatore che di più gli assomiglia per caratteristiche è forse Correnti, che lo scorso anno a Nardò era riuscito a mettere insieme 9 gol ed 8 assist. In questo primo scorcio di campionato ha trovato poco spazio, in cui non ha comunque messo in mostra le sue qualità. Oggi potrebbe esserci la sua grande occasione.