La Reggina prepara l’assalto al Ragusa LE PROBABILI FORMAZIONI

Non è una partita facile quella che la Reggina giocherà alle 15 contro il Ragusa. Gli amaranto scenderanno in campo con un significativo carico di pressioni e qualche assenza di troppo. L’ultima da contare è quella di Nino Barillà. Il capitano non fa parte della lista dei convocati, a causa del riacutizzarsi del dolore al polso operato la scorsa stagione.
La Reggina perde così il suo punto di riferimento tecnico, nonché un centrocampista che nelle ultime due stagioni è sempre andato in doppia cifra. I suoi inserimenti avrebbero rappresentato una risorsa importante in una gara in cui Trocini si ritrova già senza centravanti a causa della contemporanea squalifica di Ferraro e Montalto. Il calciatore che di più gli assomiglia per caratteristiche è forse Correnti, che lo scorso anno a Nardò era riuscito a mettere insieme 9 gol ed 8 assist. In questo primo scorcio di campionato ha trovato poco spazio, in cui non ha comunque messo in mostra le sue qualità. Oggi potrebbe esserci la sua grande occasione.
Le probabili formazioni
Reggina: Lagonigro, R. Girasole, D. Girasole, Blondett, Gatto, Correnti, Laaribi, Porcino, Edera, Ragusa, Di Grazia. All.: Trocini
Ragusa: M. Esposito, B. Esposito, Prestigiacomo, Accetta, Bianco, Baumwollspinner, Aronica, Amore, Callegari, Sinatra, Capone. All.: Lucenti
