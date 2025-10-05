La Reggina ritrova serenità e i tre punti: battuto il Ragusa 2-0

Reggina-Ragusa 2-0

Marcatori: 19’ Di Grazia, 27’ Fomete

Reggina: Lagonigro 6; Gatto 6, Blondett 6, Girasole D. 6, Fomete 7 (39’ st Rizzo s.v.); Correnti 6 (25’ st Salandria 6) Mungo 6, Porcino 6; Ragusa s.v. (9’ Edera 6,5) , Pellicanò 6,5 (19’ st Grillo 6); Di Grazia 7 (30’ st Laaribi s.v.). All. Trocini 6

Ragusa: Bonagura 6; Prestigiacomo 5,5, Callegari 5,5, B. Esposito 5,5 (15’ st Rizzo 6); D'Amore 6 (39’ Baumwollspinner 6), Bianco 5,5 , Memeo 5,5 , Aronica 5,5 (15’ st Mazzocchi 6), Accetta 5,5; Sinatra 5,5 (1’ st Campanile 5,5), Capone 5,5 (1’ st Rafele 5,5). All. Lucenti 5,5

Arbitro: Schmid di Rovereto 6

Note: Ammoniti: Bianco, Gatto. Angoli: 4-0. Recupero: 2’ e 4’. Spettatori: 3.752 di cui 10 ospiti. Incasso non comunicato

Tre punti per ritrovare serenità. Li ha conquistati la Reggina, superando il Ragusa in una partita che non ha avuto storia. Match deciso dai gol di Di Grazia e Ragusa, in una gara che si è messa in discesa solo nel momento in cui gli amaranto sono andati in vantaggio.

Troppo ampia la differenza tecnica tra le due compagini,.Nella fase iniziale i padroni di casa hanno avuto qualche difficoltà nel trovare spazi contro una squadra che si è inizialmente difesa bene.