La Reggina ha preso una boccata d’ossigeno ma servono verifiche

È decisamente troppo presto per dire che la Reggina sia uscita dalla fase critica di inizio stagione. La netta vittoria con il Ragusa di domenica è una boccata d’ossigeno, ma la prestazione andrà misurata nel lungo periodo. Anche perché bisogna fare i conti con infortuni e squalifiche nella settimana che porta al derby dello Stretto di Messina. La squadra amaranto arriverà con delle assenze importanti. Montalto sarà ancora squalificato e ieri il club ha pubblicato un bollettino sulle condizioni di Barillà e Ragusa. Il capitano, costretto a saltare l’ultima partita di campionato, ha riportato una microfrattura del radio del polso sinistro. Meno di un anno fa si era fratturato l’ulna. Da capire quando ci saranno le condizioni per poter andare in campo. Traumatico è anche il problema dell’attaccante che salterà la sfida da ex al San Filippo. Per lui, uscito dopo meno di dieci minuti nel match di due giorni fa, frattura scomposta della clavicola destra. Non è stato specificato se il calciatore dovrà essere operato, ma in tutti i casi i tempi di recupero sono stimabili in diverse settimane.

Per la Reggina la buona notizia è che, nonostante un inizio non all’altezza delle aspettative, nulla sia compromesso. I tre punti conquistati domenica hanno avvicinato ulteriormente la vetta, ora a - 4. Per andare a prendersela serve un filotto di vittorie.

La prestazione con il Ragusa ha avuto tratti convincenti, ma c’è stata la sensazione di aver affrontato l’avversario meno forte tra quelli visti fino ad ora. Quanto questo sia dipeso da una Reggina più convinta e quanto dal reale valore degli iblei lo dirà l’evoluzione del torneo. Sbloccare la gara non è stato facile. Non appena successo la Reggina è riuscita a trovare una comfort zone in cui ha capitalizzato agevolmente la superiorità tecnica. Non la troverà facilmente a Messina, dove ci sarà un avversario assai battagliero, voglioso di far punti e conscio di quanto questa partita sia sentita dalla propria tifoseria. Il campo, tra l’altro, dice che i peloritani hanno conquistato sul campo solo un punto in meno rispetto agli amaranto. La Reggina dovrà fare i conti con la pressione di chi può solo vincere per non deludere i tifosi.

Per il derby è quasi certo il divieto di trasferta per i sostenitori reggini. Prima del match di Messina c’è però la Coppa Italia. Si gioca mercoledì a Lamezia Terme contro il Sambiase per i trentaduesimi di finale. L’inizio del match è stato posticipato alle ore 18.