Coppa Italia, la Reggina si misura con l’ambizioso Sambiase

guardo alla Coppa Italia, testa al campionato e al derby con il Messina come dimostra qualche mancata convocazione. Questi sono i presupposti generali che accompagnano la Reggina verso i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Alle 18 però gli amaranto scenderanno in campo per vincere, provando a sfruttare la voglia di mettersi in mostra di chi recentemente ha giocato meno in campionato. Quella della Reggina è una rosa ampia e anche con un robusto turnover si vedrà una formazione di alto livello. Basti pensare al fatto che in attacco ci sarà spazio sia per Montalto che per Ferraro. Il primo ha saltato l’ultima sfida di campionato e deve scontare altre due giornate per squalifica. L’ex di turno, invece, dopo il rosso diretto con la Gelbison è rimasto fermo nelle ultime due gare di Serie D e tornerà disponibile per la sfida del San Filippo. Probabile staffetta tra i due, considerata la necessità di dare minuti ad entrambi. Si è ridotta, invece, la scelta per quel che riguarda gli esterni offensivi.

L’infortunio di Ragusa ha tolto a Trocini per un po’ di tempo una delle quattro alternative super che aveva come ali del tridente. Qualcuno sarà risparmiato. Di Grazia non è stato convocato, mentre Edera partirà dalla panchina. Al D’Ippolito in quella posizione faranno parte dell’undici titolare Grillo e probabilmente Palumbo. Il classe 2005 fino ad ora è stato schierato sempre terzino destro, adesso potrebbe essere arrivato il momento di tornare nel proprio ruolo di attaccante esterno. Con Ragusa indisponibile, può diventare un’opzione in più nel lungo periodo.

