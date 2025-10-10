Reggina in modalità derby dello Stretto

C’era già la certezza che si sarebbe trattato del derby giocato al livello più basso di sempre. Adesso c’è anche quella che la “quasi stracittadina” dello Stretto sarà una festa a metà. Ieri è stato ufficializzato ciò che era nell’aria: vietata la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Reggio Calabria. I tifosi amaranto non potranno essere al “Franco Scoglio”, ma sono pronti a far capire ai calciatori quanto la partita conti. Domani alle 17 la Curva Sud ha annunciato la propria presenza al “Sant’Agata” e incontrerà la squadra per spingerla a dare il massimo domenica. «Bisogna lottare – hanno scritto i tifosi – anche per chi non ci sarà in quel settore ospiti».

Domenica la palla passa a tutto il team guidato da Bruno Trocini. Il match del “San Filippo” è un’arma a doppio taglio: se usata bene può rilanciare definitivamente gli amaranto, ridare slancio alla classifica e ricompattare l’ambiente. Una prestazione deludente, invece, avrebbe effetti assai negativi. Anche perché la bilancia dei valori iniziali in campo pende nettamente a favore degli amaranto. Il match di Coppa Italia con il Sambiase non ha spostato gli equilibri della situazione generale. Ha però offerto due spunti: uno statistico e l’altro strettamente caratteriale. Per la prima volta nelle otto gare ufficiali giocate in questa stagione la Reggina ha centrato la seconda vittoria consecutiva. Non era mai successo fino ad ora. Questo offre la dimensione di quanto deludente sia stato l’inizio amaranto, ma anche la possibilità che questa fase sia un nuovo inizio.

La qualità degli interpreti non manca e a tratti lo si è visto anche contro il Sambiase, in una gara in cui hanno giocato soprattutto quelli che, almeno per minuti giocati, sono le seconde linee.

