Il ko della Reggina nel derby, Ballarino furioso: "Squadra ridicola, chiedo scusa. Trocini? Ci siamo presi 24 ore"

Alla fine del derby musi lunghi in casa Reggina. A parlare è il patron Antonio Ballarino, che ha interrotto il silenzio stampa: "Chiedo scusa per quello che è successo oggi e nelle domeniche passate ai nostri tifosi. La squadra che ho visto oggi è ridicola, una squadra senza cuore, che nel secondo tempo non è riuscita a fare un assedio serio. Non capisco come potesse fare gol. A fine primo tempo ho detto negli spogliatoi se perdiamo la partita molti di voi hanno il dovere di venire in società a chiedere la rescissione del contratto. Squadra costruita per vincere il campionato e si trova in posizione ridicola. Troppo semplice andare dal mister e dirgli che la società non ha più fiducia ed esonerarlo. Significa dare la responsabilità al mister e dare possibilità a un gruppo di giocatori importanti di dire che la colpa è del mister. Sono andato nello spogliatoio per dirgli qual è la strada che dobbiamo percorrere, loro devono prendersi le responsabilità, insieme alla società".

Ballarino è un fiume in piena: "Se oggi non metti il cuore perdi e hai perso, come successo a Favara. Se in casa con la Gelbison sei senza cuore perdi. La società è stata zitta per tanti motivi, ma ha cercato di proteggere tutti, compresi mister e giocatori per non dare possibilità di poter interpretare quello che si dice. Davanti alla problematiche io ho messo sempre la faccia, sto aspettando le decisione della squadra, perché il gruppo è solido e se si esce con una decisione, noi dobbiamo metterla in pratica. L’anno scorso quando la squadra si è unità siamo esplosi e mi auguro che dalle decisionei che prenderanno e prenderemo delle decisioni. Penso che partendo da quanto c’era l’anno scorso abbiamo cercato di migliorare il gruppo. Da alcuni ci aspettavamo di più, qualche problema è sorto e se non riesco a stoppare la palla non è colpa del mister. Cercheremo nelle prossime 24 ore di capire qual è la decisione giusta, ma prima bisogna ascoltare tutte le componenti e poi prendere la decisione".