La Reggina si tuffa nel derby dello Stretto

Un po’ ovattata dall’essere in Serie D, ma l’aria di derby c’è. Il giorno di Messina-Reggina è arrivato e alle ore 15 parlerà il campo. Gli amaranto proveranno a rilanciarsi e a regalare una soddisfazione ai propri tifosi nella sfida più sentita. La “quasi stracittadina” dello Stretto ha un fascino unico. Si affrontano due città che si guardano da sempre, condividono l’affaccio su uno degli scorci più belli del mondo e storie quotidiane. Anche se forse faticano a dirselo, Messina e Reggio non si odiano affatto. Da decenni si propongono strategie e soluzioni logistico-infrastrutturali per assicurare continuità territoriale e uno sviluppo comune, ma il calcio è un’altra cosa. Lì la rivalità è forte e lo sarà sempre. L’auspicio è che in un futuro ci siano le condizioni per assistere a derby migliori di questo. Sia perché giocare tra i dilettanti non può essere la normalità per due città importanti, sia perché non vedere i tifosi amaranto al Franco Scoglio sarà brutto per tutti.
Per oggi ci si accontenta e tutti vogliono vincere. Il tifo organizzato reggino in primis che ieri ha voluto caricare i calciatori al Sant’Agata. A suon di cori e con i vessilli amaranto hanno ribadito quanto il derby sia importante. Il Messina è una squadra costruita in pochi giorni, che sta facendo cose egregie e dimostrando grande forza mentale. Con un futuro societario ancora da scrivere sul campo ha conquistato un punto in più degli amaranto. Un motivo in più per ricordare che il derby è una partita che può sfuggire ai pronostici.
