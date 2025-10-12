La Reggina si tuffa nel derby dello Stretto

Un po’ ovattata dall’essere in Serie D, ma l’aria di derby c’è. Il giorno di Messina-Reggina è arrivato e alle ore 15 parlerà il campo. Gli amaranto proveranno a rilanciarsi e a regalare una soddisfazione ai propri tifosi nella sfida più sentita. La “quasi stracittadina” dello Stretto ha un fascino unico. Si affrontano due città che si guardano da sempre, condividono l’affaccio su uno degli scorci più belli del mondo e storie quotidiane. Anche se forse faticano a dirselo, Messina e Reggio non si odiano affatto. Da decenni si propongono strategie e soluzioni logistico-infrastrutturali per assicurare continuità territoriale e uno sviluppo comune, ma il calcio è un’altra cosa. Lì la rivalità è forte e lo sarà sempre. L’auspicio è che in un futuro ci siano le condizioni per assistere a derby migliori di questo. Sia perché giocare tra i dilettanti non può essere la normalità per due città importanti, sia perché non vedere i tifosi amaranto al Franco Scoglio sarà brutto per tutti.