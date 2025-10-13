Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Reggina, confronto interno dopo il ko: “Serve una svolta, ma avanti con Trocini”

Reggina, confronto interno dopo il ko: “Serve una svolta, ma avanti con Trocini”

di

Momento di riflessione in casa Reggina. Dopo la prestazione opaca dell’ultima gara, la società amaranto ha convocato un vertice tra proprietà, dirigenza, allenatore e giocatori per analizzare le cause del deludente avvio di stagione.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto nella giornata di oggi, sono stati affrontati tutti gli aspetti che preoccupano l’ambiente: condizione atletica, organizzazione tattica, rendimento individuale e coesione del gruppo.

«Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso di prenderci le nostre responsabilità – è il messaggio che trapela dal club –. Sappiamo di non essere stati all’altezza delle aspettative, ma vogliamo reagire subito».

Fiducia confermata a Trocini

Nonostante le difficoltà, la società ha scelto di confermare la fiducia a mister Bruno Trocini e al suo staff tecnico, ritenendo che esistano le condizioni per invertire la rotta già dalla prossima gara. «Crediamo nel lavoro intrapreso – spiegano dalla dirigenza –. Trocini e i suoi collaboratori hanno già dimostrato in passato di saper reagire nei momenti complicati, trovando compattezza e determinazione».

La decisione è arrivata anche alla luce del segnale di unità arrivato dal gruppo squadra, che si è detto pronto a “rimettersi in marcia con impegno e orgoglio”.

“La Reggina è una comunità”

Dal confronto è emerso un messaggio condiviso da tutte le componenti: la Reggina è più di una squadra di calcio, è un simbolo per la città e per i tifosi. «Sappiamo di rappresentare qualcosa di più grande di noi – sottolineano dallo spogliatoio –. È nei momenti difficili che dobbiamo restare uniti e trasformare la delusione in energia positiva».

L’obiettivo è chiaro: riconquistare fiducia e risultati, riportando entusiasmo tra i tifosi e continuità nelle prestazioni. La parola, adesso, passa al campo.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province