Reggio, scalinata waterfront sporca. Falcomatà agli incivili: “Vi qualificate per quello che siete”

Un sfogo social a firma del sindaco "decaduto" di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che su Facebook ha espresso tutto il proprio malcontento per il menefreghismo, in quanto a decoro urbano, di chi vive ogni giorno la città. «Ieri sera ho discusso con dei ragazzi seduti sulle scale della scuola “De Amicis” che, puntualmente, lasciano lo schifo con i rimasugli di un noto fast food nelle vicinanze. Stamattina sul lungomare vedo questo spettacolo e la riflessione sorge spontanea: compri le bottiglie più costose per fare bella figura con un brindisi di sabato sera e poi getti tutto a terra sporcando la scalinata del waterfront della tua città. Ti qualifichi per quello che sei: incivile! Ps: gentilmente non parlate di controlli e di telecamere (che peraltro ci sono), qui è un problema di senso civico, di educazione e di coscienza. E per questo non c'è telecamera che tenga».

© Riproduzione riservata