Reggio Calabria, parto trigemellare al Gom. I tre neonati stanno bene

Parto trigemellare questa mattina al Gom di Reggio. Un grande lavoro di squadra tra ginecologi, diretti dal dott. Marcello Tripodi, e neonatologi, guidati dalla dott.ssa Isabella Mondello. Alle ore 11.07 è nato Gabriele kg 2,070, alle ore 11.08, Matteo kg 2, 480 ed alle ore 11.09 Demetre kg 2,120. Tutti e tre i fratellini stanno bene, sono stati fatti vedere alla mamma e subito dopo portati in Patologia Neonatale, posti in culla termostatica, con accurato monitoraggio dei parametri vitali per meglio osservarli durante la fase transizionale.

