Covid Reggio Calabria, la Rianimazione “regge”. Al Gom avanti tutta con il riassetto

Aumentano i contagi ed i ricoveri in area medica mentre si conferma stabile la situazione in rianimazione. Anzi nel reparto guidato da Sebastiano Macheda resta fermo il progetto di “dividere” la struttura in modo da tornare ad ospitare i pazienti particolarmente gravi non interessati dal Covid. «Continuiamo a lavorare su questa nuova organizzazione che prevede la separazione degli ambienti fino al momento unificati a causa dell’emergenza sanitaria – spiega Macheda –; il che consentirebbe di prenderci cura di tanti pazienti che, in tutto questo periodo, abbiamo dovuto trasferire nella Terapia intensiva post-operatoria e nella Terapia intensiva cardiochirurgica. La situazione dei ricoveri, al momento stabile in quanto ferma a sei unità, ci permette di guardare a questo ritorno al passato, che speriamo di potere concretizzare al più presto, senza ulteriori ostacoli che in questa pandemia sono stati all’ordine del giorno».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata