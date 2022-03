Reggio Calabria, lievitano i costi si ferma di nuovo il cantiere di Sambatello

Aumentano i prezzi delle materie prime e il cantiere si ferma. A distanza di una settimana circa dalla ripresa dei lavori una nuova e inaspettata battuta d’arresto per gli interventi di potenziamento e trasformazione all’impianto di trattamento rifiuti di Sambatello. Uno scenario comune a molti cantieri che preoccupa non poco le imprese aggiudicatarie dei lavori pubblici e gli enti. Era il 2019 quando era stata aggiudicata la gara milionaria dei lavori che dovranno rivoluzionare l'impianto di Sambatello per trasformarlo in una struttura a riciclaggio spinto. Per l’ecodistretto del territorio dello Stretto si prevede un costo totale pari a 41,52 milioni di euro (finanziato con risorse a valere sul Por Calabria FSE-FERS 2014-2020) ed una durata complessiva dell’affidamento (lavori e gestione) pari a 1506 giorni naturali e consecutivi, di cui 596 per la sola esecuzione dei lavori.

