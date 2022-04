Bagnara Calabra, trovati sei cuccioli di pastore maremmano

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia locale di Bagnra Calabra hanno ritrovato in contrada Pomarelli sei cuccioli di cani di poche settimane di vita. I meticci maremmani erano stati abbandonati dentro una scatola di cartone. Grazie all’immediato intervento della Polizia locale, i cuccioli sono stati recuperati e trasportati in una clinica veterinaria a Cinquefrondi.

Una volta accertato il buono stato di salute dei sei meticci maremmani, i cuccioli sono stati custoditi al Comando della Polizia locale e poi trasferiti nel rifugio di Gioiosa Ionica.

Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia locale, che stanno ancora acquisendo elementi che permettano di identificare la persona che ha abbandonato i cuccioli in una zona in mezzo agli arbusti e poco frequentata. Per il responsabile del gesto insensato potrebbe scattare la denuncia per maltrattamento di animali.

