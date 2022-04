Inchiesta-scandalo Università di Reggio, c'è la figlia di Nicola Adamo ed Enza Bruno Bossio

Tre gli indagati dell'inchiesta scandalo dell'Università di Reggio Calabria c'è anche Elvira Rita Adamo, 32enne figlia di Nicola Adamo (componente di spicco del Pd calabrese) e di Enza Bruno Bossio (deputata, sempre in quota dem). Spulciando l'ordinanza, emerge che una delle altre imputate, Ida Giulia Presta, posizionata come ottava nella graduatoria generale di merito (con borsa di studio) avrebbe rinunciato al beneficio maturato proprio in favore di Elvira Rita Adamo, che sarebbe stata, a sua volta, segnalata dal rettore Catanoso.

