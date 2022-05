Volo Reggio-Milano, i cittadini: "Orari scomodi. Chiediamo voli al mattino e sera"

Continua a far discutere la poca funzionalità dell'aeroporto di Reggio Calabria "Tito Minniti". Nonostante dalla fine del mese di marzo sia stato ripristinato il volo Reggio Calabria-Milano, proseguono le proteste dei cittadini che continuano a lamentare di difficoltà e disagi dal punto di vista della mobilità. A scrivere è il Comitato "Difendiamo l’aeroporto dello Stretto: da Milano"

"Non ci appassiona il dibattito chi subentrerà al vertice della Sacal, ci appassiona invece insistere sul fatto che gli orari dei voli Reggio Calabria Milano e viceversa continuano ad essere scomodi per l’utenza".

"In questi mesi, tanti di noi hanno viaggiato e sperimentato concretamente i nuovi orari. Senza dubbio si tratta di scelte che non hanno trovato gradimento nell’utenza. Scelte derivate più da occupare slot disponibili che scelte di praticità. Perché, ad esempio, i voli dalla città dello stretto (12 e 05 e 17 e 15) per chi deve effettuare visite mediche o comunque ha appuntamento di lavoro in mattinata, costringono il viaggiatore ad un pernotto non previsto. Il vecchio volo del mattino presto e rientro in serata da Milano è scomparso. E tutto questo danneggia i residenti dell’area dello stretto e del capoluogo lombardo.

Ai nuovi vertici chiediamo questo, in grande anticipo visto che l’orario attuale avrà comunque una scadenza: ripristinare almeno un volo al mattino e alla serata. Voli molto più utili e graditi all’utenza".

