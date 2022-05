Nuovo tribunale di Reggio, l’appalto può partire: le aree del Cedir “liberate” dai vincoli

Le aree del nuovo Tribunale possono essere cedute all'Agenzia del Demanio. Sono state infatti completate le attività burocratiche di frazionamento del terreno del Cedir. Prima il Comune e poi la Regione hanno definito la procedura e adesso tutto passerà all'Agenzia del Demanio. Prima servirà il passaggio in commissione consiliare e poi in Consiglio comunale. Come già scritto, la convenzione sottoscritta tra il Comune e il Mistero della giustizia per far ripartire il cantiere del nuovo Tribunale non basta. A distanza di oltre tre mesi dall’inaugurazione dell’anno giudiziario che ha registrato la presenza della ministra Marta Cartabia arrivano i primi concreti sviluppi di una vicenda- quella relativa al riappalto dell’eterna incompiuta - che è una delle più importanti questioni aperte per l’amministrazione comunale. È tutto un iter complesso quello del riappalto del nuovo Tribunale che per fortuna è passato nelle mani del Governo, altrimenti il rischio di un naufragio definitivo dell’opera era in agguato.

