Quartiere Candeloro a Reggio, verso la conferenza dei servizi

Una programmazione per la riqualificazione che abbraccia all’insegna della sinergia interistituzionale l’area del Porto, dove tra Museo del Mare, Waterfront la città cambia volto. In questo scenario Comune e Autorità portuale stanno costruendo un progetto quello del rifacimento del quartiere Candeloro. Progetto entrato nella graduatoria dei finanziamenti ma per insufficienza di risorse la sua sorte sembrava incerta. Per superare questo imprevisto enti e istituzioni fanno quadrato. Nei giorni scorsi infatti si è svolto un incontro tra il sindaco ff. Paolo Brunetti, il delegato al Museo del Mare, Carmelo Romeo, l’assessore Mimmo Battaglia e il presidente dell’Autorità portuale, Paolo Mega. Sul tavolo oltre al Museo del Mare il percorso di riqualificazione del quartiere Candeloro che di fatto rappresenta una continuità dell’area.

«Un cofinanziamento attorno a cui stiamo lavorando con buoni risultati – spiega l’assessore Battaglia – grazie alla collaborazione preziosa del presidente Mario Mega, l’Auotirà di sistema dello Stretto confinanzia 2,5 milioni. Aspetti che verranno affrontati nel corso di una conferenza dei servizi con tutti gli attori coinvolti e dare incarico per la progettazione». Quindi saranno superati i problemi che vedevano in bilico l’opera da 23 milioni di euro? Dopo mesi di stallo l’opera sembra aver imboccato la via giusta? Rispetto alla riqualificazione del quartiere Candeloro infatti nei mesi scorsi erano sorti diverse incognite.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata