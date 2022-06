Reggio, 'ndrangheta e politica e il “Gotha” inedito: De Stefano contro Scopelliti

I De Stefano e la “passione” politica reggina. Una storia lunga, cristallizzata nel tempo, che ha segnato il destino della città e che è entrata in molte indagini della Dda. Molti pentiti nel corso degli anni e delle inchieste antimafia hanno parlato e riempito verbali dei rapporti tra ’ndrangheta e politica e della presunta forza elettorale delle cosche capaci di orientare il voto verso candidati a loro graditi. Ci sono state inchieste che hanno pure messo sotto i riflettori l’ambizione della ’ndrangheta di costruirsi un suo partito e di piazzare suoi rappresentanti nella Istituzioni. A ogni livello.

La Quinta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza “Gotha”, che ha definito il filone abbreviato, ha dovuto affrontare anche lo spinoso tema dell’abbraccio tra 'ndrangheta e politica e ha dato un'interpretazione nuova e demolitoria dell'assunto che i De Stefano siano stati i grandi burattinai della politica reggina con il cuore che batteva a destra.

L’ostilità verso Scopelliti

«In motivazione – scrivono i giudici supremi – la Corte d’appello territoriale afferma che dalla conversazione intercettata emerge la capacità del (Paolo) Romeo e del (Giorgio) De Stefano di governare e orientare lo scenario politico locale incidendo sull'esito delle elezioni e stabilendo chi, tra i candidati, dovesse prevalere, anche grazie al ruolo verticistico da essi svolto all'interno del sodalizio criminale. In particolare, si afferma che il De Stefano aveva aderito al progetto dell'associazione criminale, risalente al 2002, volto a sostenere l'elezione di (Giuseppe) Scopelliti». Si tratta della prima elezione a sindaco di Peppe Scopelliti che superò al primo turno Demetrio Naccari. «In realtà, la difesa aveva obiettato che da tale conversazione e da altri dialoghi intercettati – si soffermano gli “ermellini” – emergeva l'ostilità politica del De Stefano verso lo Scopelliti, tanto che egli nel 2002 non aveva preso parte alla campagna elettorale in favore di quel politico e nemmeno alle campagne elettorali successive».

