Reggio Calabria non sconta la siccità ma i problemi idrici restano

Reggio Calabria non sconta la siccità ma i problemi idrici restano

WORKSHOP

Reggio Calabria non sconta la siccità ma i problemi idrici restano

Mario Vetere di

Il punto sull’erogazione nella tappa di “H2Road” del Ministero della Transizione ecologica. Operativo fino ad oggi un infopoint per i cittadini in piazza Italia. Brunetti: «Impegnati in interventi che risolveranno problemi atavici»