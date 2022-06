Reggio Calabria, l’Aci sostiene la realizzazione del “Mediterranean life”

La commissione Turismo e Cultura dell’Aci, nel corso dell’ultima riunione, ha incontrato l’imprenditore reggino Pino Falduto. Alla riunione, coordinata dal presidente della commissione Carmelo Caridi alla quale era presente anche il presidente dell’Aci Giuseppe Martorano, sono stati illustrati i dettagli del progetto di attrazione turistica “Porto Bolaro, Mediterraneo Life”.

Falduto ha evidenziato come «dall’attuale struttura già esistente nel borgo di Pellaro, potrà nascere una grande e moderna realtà destinata al turismo e ai servizi generali legati al diportismo, con la realizzazione di oltre 200 posti barca, oltre alla realizzazione di un terminal per l’attracco di navi da crociera, elementi strategici per far conoscere ulteriormente il nostro territorio e valorizzarlo anche dal punto di vista culturale».

