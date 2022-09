Reggio, Piazza De Nava: il restyling inizierà alla fine di novembre

Piazza De Nava si prepara a conoscere la data di avvio delle attività. La Soprintendenza intende avviare il cantiere prima di Natale e, in tal senso, ha concluso un accordo con la ditta e il Comune. Si appresta a entrare nel vivo, dopo la conclusione del periodo legato alla festività per il ritorno “a casa” dell’effigie della Madonna della Consolazione, il cantiere che modificherà una delle piazze più centrali della città, posta davanti al Museo archeologico nazionale.

La Soprintendenza ha chiuso da mesi la gara gestita da Invitalia e la ditta ha già firmato il contratto; si procederà prima alla rimozione di tutte le parti che non hanno una tutela architettonica e storica e poi si procederà a intervenire sulle altre sezioni. I lavori dureranno alcuni mesi e si prevede che già nella prossima primavera, se non ci saranno problemi, la piazza sarà consegnata nuova di zecca alla città.

Alla fine si è arrivati quasi a una soluzione di compromesso tra le richieste dell'Amministrazione comunale approvate durante un Consiglio straordinario e aperto di fine gennaio scorso e l'esigenza del Ministero dei beni culturali di avviare la spesa dei fondi entro la fine del 2022 dal momento che il finanziamento era abbastanza datato. Si tratterà in ogni caso di una riqualificazione totale della piazza De Nava con tutta la zona del museo.

