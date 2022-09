Reggio Calabra, ripulita la strada “alternativa”: la palla adesso passa all'Enac

La strada è stata ripulita e resa fruibile. La palla adesso passa ed Enac e a Sacal. L’Ente nazionale per l'aviazione civile e la società di gestione dello scalo sollecitati dal Comune, devono pronunciarsi rispetto alla possibilità di riaprire alla circolazione il sottopasso, di cui hanno la competenza. Uno step determinante per rendere funzionale l’arteria alternativa alla Statale 106, su cui si stanno eseguendo i lavori per la sostituzione delle barriere tra le due carreggiate. Il Comune si è occupato di ripulire il tracciato della strada che collega San Gregorio a Ravagnese, un percorso chiuso nel 2017 che adesso diventa l’unica via d’uscita per decongestionare il traffico. Sono partite anche le sollecitazioni, da parte degli amministratori di Palazzo San Giorgio, le risposte tardano ad arrivare.

E intanto? La città continua a essere ostaggio del cantiere di Anas, la società autostrade come annunciato nella riunione dell’otto agosto (ma la città ha saputo dell’avvio dei lavori a cantiere aperto e traffico paralizzato), ha deciso di intervenire comunicando date, scadendo i ritmi del cantiere. Cantiere che per motivi di sicurezza, hanno spiegato, non può essere operativo solo la notte, come avviene nei paesi progrediti. E i tempi non si annunciano brevi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata