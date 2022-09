Gioia Tauro, emergenza “bande” di vandali: "Chiedere aiuto al Prefetto"

Rinviati ad altra assemblea i punti sul raddoppio dell’inceneritore e sul rigassificatore, il Consiglio straordinario aperto dei giorni scorsi si è concluso con un dibattito sulla recrudescenza dei danneggiamenti in città, anche a causa dello scarso controllo del territorio.

Ad aprire la discussione, la consigliera di minoranza Francesca Frachea che ha evidenziato come, quotidianamente, si assista ad atti vandalici contro l’arredamento urbano, vedasi le docce sulla spiaggia o numerose panchine: «Non è una colpa che facciamo all’Amministrazione – ha esordito – anzi, ci rendiamo conto che siamo in carenza di organico di vigili, né possiamo intervenire sulle famiglie sostituendoci nell’educazione genitoriale, perciò credo che, in questo momento, solo un sistema di videosorveglianza possa a aiutarci a scovare queste persone e, nel frattempo che vengono installate le telecamere, insisto nel richiedere al prefetto di Reggio l’invio della polizia provinciale a supporto dei nostri agenti, allegandogli anche il verbale di questo civico consesso».

