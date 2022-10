Sbarco nel porto di Roccella Ionica: arrivati 63 migranti

Ancora sbarchi a Roccella Ionica. Nella prima mattinata di oggi sono giunti in porto 63 migranti, tutti nazionalità pakistana soccorsi poche ore prima in mare aperto dalla Guardia costiera. Tra i profughi anche alcune donne e diversi minori non accompagnati. Prima di essere intercettati ad alcune miglia di distanza dalla costa della Locride, i migranti si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione partita, come hanno riferito, circa una settimana fa dalla Turchia.

Dopo l’arrivo a Roccella, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, i profughi sono stati momentaneamente sistemati nella tensostruttura allestita nell’autunno scorso nell’area dello scalo e gestita dai volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e da una equipe di Medici senza frontiere.

Con l’ultimo «arrivo» di oggi è salito a 62 il numero degli sbarchi che si sono verificati nel solo tratto di costa della Locride dall’inizio dell’anno. Di questi 53 si sono verificati nel solo Porto di Roccella Ionica per un totale di oltre 8mila migranti.

